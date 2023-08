Luxemburgo explica time misto em decisão na Sul-Americana

O Corinthians empatou sem gols com o Newell´s Old Boys nesta terça-feira (8), na Argentina, e se classificou para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Esta foi a décima partida seguida sem derrotas do Timão. Contudo, após a partida, o técnico Vanderlei Luxemburgo disse que o jogo não chegou a ser plasticamente bonito, mas importante para as pretensões da equipe na temporada.

“Eu, com tantos jogos de janela, não espero um jogo bonito em Copa, principalmente Libertadores e Sul-Americana. Sempre é jogo pesado, truncado, marcado e é assim que passa. Nós não conquistamos a classificação hoje, conquistamos em casa, quando viemos com a vantagem”, disse o treinador, após a partida.

Além disso, chamou a atenção o time mandado a campo com Luxemburgo. No sistema defensivo, apenas Gil começou a partida dos habituais titulares. Matheus Bidu, Bruno Mendéz e Caetano completaram a linha de defesa. Por fim, Renato Augusto, grande craque do time, sequer viajou para a Argentina.

“É jogo, né? Jogando, conhecendo mais um ao outro, dando mais minutos para jogadores que não estavam jogando. Houve uma divisão, colocando experientes de um lado, meninos do outro. Eu estava dando jogo para eles, para ter todo mundo à disposição para poder revezar os jogadores, jogar um pouco aqui, outro ali. Hoje, por exemplo, o Murillo não jogou. O Murillo é um jovem, mas também sente, estava com a perna carregada. Girar a equipe foi muito bom, você vai amadurecendo a cada jogo. Os mais experientes vão passando para os mais jovens como funciona”, completou o treinador.

Luxemburgo ainda não pensa no São Paulo

Por fim, o treinador comentou o motivo de ter poupado Renato Augusto. Questionado sobre se estaria poupando para o duelo contra o São Paulo, dia 16 de agosto, pela Copa do Brasil, Luxemburgo disse que não estava pensando tão assim lá na frente.

“Você está pensando lá na frente, cara. Vamos voltar para São Paulo, ver como estão os jogadores. Eu falei para o Renato voltar para São Paulo, seria perigoso deixá-lo aqui, numa sequência de jogos, é um jogador experiente, é importante ele se preparar para os jogos, teremos decisões. Apesar de hoje ser uma decisão, mas seria arriscado. Estamos recebendo informações dos jogadores que estão lá, mas vamos ver o que fazer. É importante todos estarem à disposição contra Coritiba e São Paulo”, concluiu o técnico.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.