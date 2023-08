Fluminense alcança quantia milionária com classificação

O Fluminense receberá uma premiação milionária por conta da classificação para às quartas de final da Libertadores. A vitória em cima do Argentinos Juniors por 2 a 0 no Maracanã, desta forma, renderá R$ 8,3 milhões aos cofres tricolores.

A Conmebol, por sinal, é responsável pela premiação dos clubes. O pagamento da entidade, afinal, é feito de acordo com o avanço das equipes na competição. Em caso de classificação para semifinal da Libertadores, os valores recebidos pelo Fluminense serão ainda maiores.

Classificação do Fluminense

O Fluminense, aliás, mostrou muita personalidade na noite da última terça-feira (8). Diante de 60 mil torcedores no Maracanã, os jogadores tricolores tiveram paciência para marcar dois gols no final do jogo. Samuel Xavier e John Kennedy, inclusive, foram responsáveis pelos tentos.

A equipe tricolor, agora, aguarda pela definição do confronto entre Olímpia e Flamengo para saber seu adversário nas quartas de final da Libertadores. Portanto, é possível que aconteça um Fla x Flu histórico na próxima fase da competição.

A disputa das quartas de final da Libertadores, por sinal, acontecerá nas últimas duas semanas de agosto. Flamengo e Fluminense, caso se enfrentam na próxima fase, disputarão dois jogos no Maracanã.

O Time de Guerreiros entra em campo no próximo domingo (13), diante do Grêmio, às 16h, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. Os comandados de Fernando Diniz, portanto, vão com tudo em busca de mais uma importante vitória na temporada.

