Polícia cumpre mandado contra grupo suspeito de manipular partidas

A Polícia Federal iniciou, nesta quarta-feira (9), a segunda fase da operação “Jogada Ensaiada”. Ela busca desmontar uma organização criminosa de manipulação de resultados em partidas de futebol. O grupo já teria movimentado cerca de R$ 11 milhões em esquemas.

Assim a polícia cumpre 12 mandados e busca e apreensão nas cidades de Aracaju, Araguaina (Tocantins), Assu (Rio Grande do Norte), Belo Horizonte, Brasília, Campina Grande, Fortaleza, Igarassu (Pernambuco), Rio de Janeiro, São Paulo e Sumaré. As equipes investigam a casa de empresários e até jogadores de futebol.

As investigações se iniciaram no ano passado, quando houve uma suspeita no Campeonato Sergipano. Contudo, foi descoberto um esquema muito maior do que se imaginava, algo de âmbito nacional.

A polícia identificou diálogos nos quais os representantes de jogadores, apostadores e dirigentes combinavam manipulação de resultados de partidas de futebol. Até aqui, descobriram manipulações em jogos de Estaduais, além do Campeonato Brasileiro da Série C e D.

