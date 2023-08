Como a Libertadores mexe nas finanças do Palmeiras

O Palmeiras encara o Atlético-MG nesta quarta-feira (09), às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Com a vitória por 1 a 0 no Mineirão, no jogo de volta, o time de Abel Ferreira joga pelo empate para se classificar. Contudo, outra situação entra em campo para o Verdão: a questão financeira.

A classificação garante mais 1,7 milhão de dólares (R$ 8,3 milhões) nas contas do Palmeiras. Esta é, também, a previsão no orçamento da temporada. A diretoria do clube colocou as quartas de final como o objetivo da equipe na Libertadores. A previsão é conservadora, para que o resultado financeiro não dependa tanto do sucesso da equipe em campo.

Com a queda na Copa do Brasil, para o rival São Paulo, o Palmeiras também vê na Libertadores uma forma de ganhar dinheiro com premiações. Além disso, por conta da distância de 13 pontos para o líder Botafogo no Brasileirão, a competição continental é o caminho mais curto para o Verdão conquistar mais uma taça em 2023.

Título da Libertadores pode ser mais que uma taça no Palmeiras

Um possível título da Libertadores pode dar ao Palmeiras R$ 99,4 milhões a mais do previsto só em bonificações da Conmebol. Além disso, a Crefisa, principal patrocinadora do clube, prevê um bônus de R$12 milhões, caso a equipe conquiste o titulo continental.

É pensando não só esportivamente, mas financeiramente, que o Palmeiras encara o Atlético-MG nesta quarta-feira. Quem avançar, encara o vencedor de Deportivo Pereira, da Colômbia ou Independiente Del Valle, do Equador, nas quartas de final.

