Mbappé nega proposta de renovação do PSG

Mbappé não está interessado em permanecer no PSG. O atacante, afinal, recusou uma proposta de renovação do clube francês. A negociação entre as partes, inclusive, aconteceu nesta quarta-feira (9). O jornal “Marca”, aliás, foi responsável pela informação.

O PSG ofereceu uma multa rescisória de 200 milhões de euros (R$ 1,07 bilhão) para janela de verão de 2024. Contudo, Mbappé não aceitou os termos oferecidos pelo clube. O atacante, desta forma, não está interessado em ficar na equipe francesa.

Situação de Mbappé

O jogador, por sinal, sequer participou para viagem de pré-temporada do PSG. O atleta ficou treinando no Centro de Treinamento de Poissy. Paredes e Draxler, inclusive, também estão realizando atividades no local.

O Real Madrid está interessado na contratação de Mbappé para janela de verão da próxima temporada. A negociação giraria em torno de 160 milhões de euros (R$ 833 milhões). O PSG não receberia o valor da multa rescisória.

O clube espanhol, no entanto, não pode contratar Mbappé sem uma permissão dos franceses. Portanto, as partes podem iniciar uma conversa futuramente para avaliar os melhores termos desta negociação.

Além do Real Madrid, outros clubes como Barcelona, Chelsea e Al-Hilal também manifestaram interesse na contratação do atacante. No entanto, os dirigentes franceses não aceitaram os valores oferecidos pelo jogador.

Mbappé tem contrato no PSG até junho do ano que vem. O atacante, no entanto, pode sair do clube antes do término do vínculo. É possível que apareça uma nova proposta nesta janela de transferências. O prazo final para contratações, afinal, é dia 1 de setembro.

