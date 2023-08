Canal de TV aberta vai transmitir Liga Saudita

A TV Bandeirantes passou a investir mais no futebol nos últimos tempos. Além das recentes exibições de jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, após acordo com a Globo, agora, a Band dá mais um passo em sua incursão pelo esporte bretão. Assim, a emissora vai transmitir a Liga da Arábia Saudita.

O jornalista Gabriel Varquer foi o primeiro a divulgar a informação. A partir de agora, a emissora paulista tem acordo para transmitir partidas das 34 rodadas da temporada 2023/2024.

O investimento, contudo, tem justificativa. A Band está ligada no crescimento da liga saudita, torneio que conta com grandes nomes do futebol mundial, entre eles, Cristiano Ronaldo. Ex-Real Madrid, Juventus e Manchester United, o gajo está no Al-Nassr, time comandando pelo português Luís Castro, ex-Botafogo.

No entanto, as vedetes não param apenas no astro português. A liga tem ainda tem o “Brocador” Benzema, ex-Real Madrid, atualmente Al-Ittihad, Mané e Roberto Firmino, estes dois últimos craques que passaram pelo Liverpool. Quer mais? O brasileiro Anderson Talisca ainda está por lá, deixando o torneio mais forte.

O campeonato pode, aliás, ficar ainda mais potente. Isso porque o Al-Hilal trabalha para apresentar uma proposta para ter o brasileiro Neymar entre os comandados pelo técnico Jorge Jesus.

