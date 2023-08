CBF espera definir futuro de Pia nos próximos dias

Pia pode estar vivendo seus últimos momentos no comando da Seleção Brasileira. A CBF, afinal, fará uma avaliação do trabalho da treinadora nos próximos dias. A permanência da técnica, por sinal, está em risco. A informação é do “ge”.

A eliminação precoce na Copa do Mundo não estava nos planos da CBF. A expectativa era por uma campanha mais competitiva do Brasil. A Seleção, inclusive, não era desclassificada na fase de grupos do Mundial desde 1995.

Ary Borges e Bia Zaneratto comentam eliminação do Brasil

Futuro de Pia

Ednaldo Pereira definirá os futuros passos da Seleção Brasileira na próxima semana. O presidente da CBF prometeu, principalmente, um forte investimento e um planejamento profissional no futebol feminino.

O futuro de Pia no Brasil é incerto. As escolhas da treinadora no Mundial foram determinantes para desconfiança da CBF. A técnica, inclusive, já pode ficar de fora dos próximos dois amistosos da Seleção Brasileira. Os compromissos, por sinal, estão marcados para setembro.

Pia chegou ao comando do Brasil em 2019. Assim, a treinadora participou dos quatro anos de preparação das jogadoras brasileiras para Copa do Mundo. Caso seja demitida, os nomes favoritos para vaga são Arthur Elias (Corinthians) e Emily Lima (Peru).

O contrato da técnica na Seleção Brasileira se encerra, enfim, em agosto do ano que vem. Pia estava cotada para comandar as jogadoras brasileiras nas Olimpíadas. No entanto, é possível que este planejamento seja interrompido pela CBF.

