São Paulo terá que fazer ‘placar incomum’ contra o San Lorenzo

O São Paulo se prepara para encarar o San Lorenzo nesta quinta-feira (10), às 19h, no Morumbi, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Tricolor perdeu na ida, em Buenos Aires, por 1 a 0. Assim, precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar sem pênaltis para a próxima case. Contudo, a missão deve ser bastante complicada.

Isso porque o San Lorenzo tem a melhor defesa do Campeonato Argentino e mostrou ter um sistema defensivo que dificilmente é vazado. No torneio nacional, o Ciclón sofreu apenas 13 gols em 27 jogos disputados. O campeão River Plate foi quem mais se aproximou, com 20 gols sofridos.

Se fazer um gol contra a equipe argentina já é uma missão árdua, anotar mais de um foi para poucos neste ano. Em 2023, o San Lorenzo perdeu por dois gols em apenas três embates. A primeira delas aconteceu em abril, na derrota para o Fortaleza, por 2 a 0, pela Copa Sul-Americana, em Buenos Aires.

As outras duas derrotas por 2 a 0 foram para Argentinos Juniors e Tigre, pelo Campeonato Argentino. Contudo, nestes jogos, o San Lorenzo não contou com seu trio de zaga formado por Rafael Pérez, Gastón Campi e Gastón Hernández. Os três se destacam na temporada.

Aliás, os zagueiros são os pilares do sistema defensivo e têm chamado cada vez mais a atenção pelas partidas que fazem. Diante do São Paulo, realizaram uma partida praticamente perfeita e não deram espaço para Calleri dentro da área. Agora no Morumbi, o Tricolor precisa de um jogo quase perfeito para furar o ferrolho e conseguir levar a partida ao menos para os pênaltis.

Técnico do San Lorenzo promete ‘retranca’ contra o São Paulo

Além disso, o próprio treinador do San Lorenzo, Rubén Darío Insua, disse que a equipe deve atuar muito parecido como no Nuevo Gasómetro. No jogo de ida, mesmo jogando em casa, o Ciclón performou de forma mais defensiva, até mesmo com uma linha de seis defensores.

“O São Paulo é um time que fez uma Copa (Sul-Americana) muito boa, não havia perdido até a semana passada. Eles têm um grande elenco e eliminaram o Palmeiras na Copa do Brasil, já os conhecemos e sabemos que para passar de fase temos que ter respostas no desenvolvimento do jogo e vamos enfrentar da mesmo maneira como na última quinta-feira” disse o técnico, nesta terça-feira.

Aliás, para o embate, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com as recém contratações James Rodriguez e Lucas Moura. Afinal, os jogadores não conseguiram ser inscritos a tempo na competição, podendo disputar a Sul-Americana apenas se o São Paulo avançar para as quartas de final.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.