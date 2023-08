PSG informa Neymar e Verrati que estão fora dos planos do clube

O Paris Saint-Germain está preparando uma verdadeira reformulação no elenco e dois astros podem estar com os dias contados. De acordo com a emissora francesa RMC Sport, o atacante Neymar e o volante Verrati não fazem partes do plano do PSG para a temporada. Os jogadores já teriam recebido o comunicado pelo diretor Luis Campos e o técnico Luis Enrique para procurarem outro clube.

O atacante brasileiro de 31 anos e o meia italiano de 30 já não participaram dos treinos com o restante do elenco e também ficaram fora do media day realizado pelo PSG nesta quarta-feira (09).

Nos últimos dias, surgiu especulações que Neymar teria pedido para deixar o PSG. Contudo, a informação acabou desmentida pelo próprio pai do jogador. Contudo, existe uma vontade do atacante de regressar ao Barcelona, que acaba de vender Dembelé para o próprio PSG. O Al-Hilal, da Arábia Saudita, também tem interesse no brasileiro. A MLS seria um caminho alternativo.

Por outro lado, o volante Verrati também estaria na mira do Al-Hilal, da Arábia Saudita e já teria recebido uma proposta milionária para jogar no Oriente Médio.

Além da dupla, Mbappé também não participou do media day. Assim como Renato Sanches, Hugo Ekitike e Juan Bernat. De acordo com a emissora, esses jogadores teriam um “voucher” de saída e são até incentivados a deixar o clube.

