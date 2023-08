Em busca de uma vaga na próxima edição da Conference League 2023/2024, o Pyunik, da Armênia, equipe do lateral-esquerdo brasileiro Juninho Teles, enfrenta o Bodo/Glimt, da Noruega, pelo primeiro jogo da terceira fase eliminatória. A primeira partida será disputada na Noruega. Juninho projetou o duelo fora de casa e a importância de conseguir um bom resultado.

“Já passamos por duas fases eliminatórias, então já estamos acostumados com esses duelos decisivos. Temos que encarar como um jogo de 180 minutos, sabemos das dificuldades que vamos enfrentar fora de casa, mas estamos bem preparados fisicamente e também mentalmente para esse duelo”, disse.

Na temporada passada, o Pyunik participou pela primeira vez na história da fase de grupos de uma competição europeia, justamente a Conference League. Juninho já fazia parte do elenco do Pyunik e agora espera que possam, novamente, conseguir a classificação e, mais uma vez, fazer história com a equipe.

“Foi uma grande festa na última temporada por conta da classificação para a fase de grupos. A nossa expectativa é de poder conquistar, novamente, a classificação. Queremos voltar a fazer história, mas nós vamos com os pés no chão. Sabemos que não será fácil. Temos ainda duas eliminatórias pela frente, vamos pensando jogo a jogo, com o foco no nosso objetivo, concluiu.”

Afinal, Bodo/Glimt e Pyunik se enfrentam na próxima quinta-feira (10), às 13h, horário de Brasília.

