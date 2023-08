Felipe Melo concedeu uma entrevista para imprensa depois da vitória do Fluminense diante do Argentinos Juniors por 2 a 0 no Maracanã. O zagueiro tricolor, assim, celebrou a classificação na Libertadores e projetou um duelo muito complicado nas quartas de final. Olímpia e Flamengo, afinal, disputam pela outra vaga na próxima fase da competição.

“Nos classificamos. Lutamos em um campo minúsculo mesmo com um expulso. Batalhamos, várias vezes saímos jogando e demonstramos nossa força. Estamos muito contentes com a classificação. A gente deve melhorar para ganhar uma competição como essa e vamos melhorar. No Maracanã lotado, esperávamos classificar com uma vitória. Não encontramos nenhuma baba do outro lado, é sempre muito difícil jogar contra qualquer equipe, mas melhoramos, pois conseguimos vencer no tempo normal. Sabemos que vai ser muito complicado, muito difícil, mas seguimos sonhando”, declarou Felipe Melo na zona mista do Maracanã.

Fala, Felipe Melo!

O zagueiro, ainda, comentou sobre os riscos do Fluminense na saída de bola. O jogador, portanto, afirmou este elenco é muito bem treinado para saber lidar com este tipo de situação.

“Quando tínhamos que arriscar, arriscamos também. Fizemos tantos e tantos gols arriscando. Temos que entender que nós treinamos para isso. Muitas vezes a gente erra, mas temos toda uma equipe para recuperar a bola. Foi o que aconteceu no início do jogo, no qual nós tivemos um erro que poderia ocasionar no gol do adversário, mas estávamos juntos e recuperamos. Nós treinamos exaustivamente para isso e estamos melhorando no aspecto de saber dosar, saber sair jogando ou entender que temos que fazer bola longa também. É mais um passo e mais uma classificação”, completou.

Felipe Melo, por sinal, chegou ao Fluminense no começo do ano passado. O zagueiro, então, rapidamente, caiu nas graças da torcida. O jogador, afinal, conquistou dois títulos do Campeonato Carioca e demonstra muita vontade dentro de campo.

O Fluminense, aliás, entra em campo no próximo domingo (13), diante do Grêmio, às 16h, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. O time de Fernando Diniz, portanto, vai em busca de mais uma importante vitória na temporada.

