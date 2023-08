Defesa de torcedor suspeito de matar Gabriela Anelli pede habeas corpus

A defesa do torcedor do Flamengo, Jonathan Messias Santos Silva, entrou com pedido de habeas corpus em busca da liberdade do cliente, nessa segunda-feira (7). Em entrevista ao UOL, o advogado José Victor esclareceu que entrou com recurso para solicitar a liberdade. Jonathan é suspeito de matar a palmeirense Gabriela Anelli.

Nessa terça-feira (8), aliás, Jonathan ficou em silêncio durante interrogatório no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). No entanto, de acordo com a defesa, ele só vai falar em juízo.

“O laudo não é assertivo em mostrar culpabilidade, cita probabilidade e que os vídeos não são originais. Isso pressupõe que ocorreram edição em momentos distintos. Assim, não dá para precisar se a garrafa que acertou a vítima tenha foi ou não um ato de Jonathan”, salientou.

Afinal, Victor ainda esclareceu que a família do jovem vai contratar uma perícia particular para contestar as atuais provas, consideradas fracas pela defesa. Jonathan ainda teria trocado de roupa antes de entrar no estádio para evitar brigas, segundo informação passada pelo advogado.

Jonathan Messias está preso desde 25 de julho acusado de arremessar a garrafa que atingiu Gabriela. A defesa disse que o jovem é inocente e trabalhador e não possui antecedentes criminais.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.