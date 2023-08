Bruno Henrique viraliza na Times Square com vídeo da pandemia

O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, está entre os principais do futebol brasileiro e se destaca com a camisa do Rubro-Negro. No entanto, ele furou a bolha esportiva e foi parar na Times Square, em Nova Iorque.

Um vídeo do atacante em uma das avenidas mais famosas do mundo foi fruto, no entanto, de uma vaquinha feita por torcedores do Flamengo. Com o dinheiro arrecadado, eles conseguiram colocar a imagem para circular.

Os organizadores precisavam de R$ 190 para conseguirem colocar o vídeo no telão. Todavia, eles arrecadaram R$ 211,91 e conseguiram colocar as imagens por 15 segundos.

O vídeo, contudo, não é de agora. A publicação foi feita na época da pandemia, quando Bruno pediu para que as pessoas ficassem em casa. Mas somente agora bombou… Coisas das redes sociais!

“Galera, vamos nos prevenir contra o Coronavírus. Lave bem as mãos, passe o álcool em gel e, se possível, fique em casa”, falou Bruno Henrique. Ele ainda fez embaixadinhas dentro de casa.

O Flamengo volta a campo contra o Olímpia, nesta quinta-feira (10), pela Copa Libertadores.

