Jornal espanhol coloca Hazard na mira do Botafogo; Textor tem trunfo

Uma notícia vinda da Espanha agitou os bastidores do Botafogo nesta quarta-feira. Afinal, o jornal ‘Ás’ publicou que o Glorioso está atrás do astro Eden Hazard. O belga, ex-Real Madrid, está livre no mercado e pode receber uma proposta em breve.

John Textor, aliás, pode ter um trundo para contratá-lo. Trata-se da proximidade com seu irmão, Kilian Hazard, que defende o RWD Molenbeek, outro clube que pertence ao empresário norte-americano. O Hazard mais velho e mais famoso está com 32 anos, disputou as Copas de 2018 e 2022, mas não está em boa fase. Isso porque, entrou em campo pelos merengues em somente 10 jogos na temporada passada, com um gol e duas assistências. Ele nunca rendeu o esperado, por sinal, em quatro anos de contrato.