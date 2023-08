Lucas Rangel retorna à Ucrânia após deixar o país por conta da guerra

Lucas Rangel está de volta ao futebol ucraniano. Após deixar o país europeu em meio aos conflitos com a Rússia, que resultou na paralisação do futebol local, o atacante aceitou proposta do Kolos, clube da cidade de Kovalivka, que fica a menos de 100 quilômetros de Kiev. Com contrato até junho de 2025, Rangel enalteceu o novo desafio em sua carreira. No entanto, detalhou processo delicado de decisão para retornar à Ucrânia.

“Quando apareceu o interesse do Kolos, fiquei um pouco receoso, por conta de tudo que passei no ano passado para deixar o país. Mas, conversei com a minha família, meu empresário e vimos que era uma boa oportunidade. Já conheço o país, sei de tudo que tem acontecido, mas estou pronto para o desafio. Sou um trabalhador, tenho família que depende de mim e vou encarar mais um desafio na minha carreira, se Deus quiser vai ser uma grande temporada”, disse Lucas Rangel.

“Encaro como mais um grande desafio na minha carreira. Espero que seja uma temporada muito boa, que possamos alcançar os objetivos coletivos, que será o mais importante, e que eu também possa fazer bons jogos e ajudar a equipe marcando gols. Sei que não será fácil, mas vou trabalhar muito, juntamente com os meus companheiros, para que possamos ter uma boa temporada”, completou o atacante.

Anteriormente, na Ucrânia, Lucas Rangel vestiu as cores do Vorskla. Após deixar o clube, jogou pelo Sabah, do Azerbaijão, e pelo Riga FC, da Letônia. Além disso, acumula passagens pelo futebol turco, finlandês, albanês e austríaco.

Revelado pelo Itumbiara, de Goiânia, Lucas Rangel jogou por Londrina, Grêmio Barueri, Itumbiara e Operário Ferroviário no futebol brasileiro.

