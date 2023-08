Fábio comenta sobre renovação de contrato no Fluminense

O Fluminense ofereceu uma proposta de renovação de contrato para Fábio nos últimos dias. O goleiro, assim, comentou sobre esta situação depois da vitória diante do Argentinos Juniors por 2 a 0 no Maracanã.

“Só gratidão a Deus por me proporcionar essa oportunidade de estar aqui no Fluminense. Eu estou vivendo intensamente cada minuto e cada oportunidade. É isso que tento passar para os meus companheiros, que passa muito rápido a carreira. Já estou jogando há um tempo, mas parece que foi ontem. Só gratidão ao presidente que confiou no meu trabalho, e aos goleiros que me incentivam”, declarou Fábio na zona mista.

Fala, Fábio!

O goleiro, por sinal, protagonizou mais uma atuação segura na última terça-feira (8). O Fluminense, desta forma, conseguiu se classificar para às quartas de final da Libertadores. O camisa 1, afinal, vem sendo um dos principais nomes da equipe tricolor nesta temporada e espera continuar se destacando debaixo das traves.

“Estou feliz porque estou podendo contribuir para os meus companheiros. Nos dedicamos aos máximo. Nós treinamos para que eu possa estar apto e eu possa ter condição de poder ajudar nas partidas. Eu quero agradecer a torcida pelo carinho”, completou.

Fábio, por sinal, está com 42 anos e tem contrato no Fluminense até dezembro deste ano. A diretoria tricolor, no entanto, quer prolongar este vínculo até 2024. O Cruzeiro, afinal, também está de olho na situação do goleiro. O futuro do camisa 1, portanto, está indefinido.

O Time de Guerreiros entra em campo no próximo domingo (13), diante do Grêmio, às 16h, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. Os comandados de Fernando Diniz, portanto, vão com tudo em busca de mais uma importante vitória na temporada.

