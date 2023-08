Guaraní/PAR x Botafogo, AO VIVO, com a ‘Voz do Esporte’, a partir das 17h30

Maior sensação do Brasileirão – disparado na frente, com 14 pontos de vantagem para o vice-líder – o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (9/8). Mas desta vez pela Sul-Americana. Trata-se do jogo de volta pelas oitavas de final contra o Guaraní, do Paraguai, às 19h (de Brasília). Como na ida, no Niltão, o Fogão venceu por 2 a 1, basta o empate em Assunção na volta para garantir presença na próxima fase. E, para curtir todos os momentos deste jogo internacional, confira a cobertura completa que a “Voz do Esporte” prepara para você. Com o comando de Ennio Ricanelo, que também, narra a partida. A transmissão se inicia bem antes da bola rolar, às 17h30. Tudo para o botafoguense entrar no clima.