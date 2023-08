Palmeiras x Atlético-MG, AO VIVO, com a ‘Voz do Esporte’, a partir das 20h

Tem clássicom nesta quiarta-feira (9/8) no Allianz Parque, Palmeiras x Atlético Mineiro. E vale muito. Afinal, é o jogo da volta pelas oitavas de final da Libertadores. Este jogaço começa às 21h30 (de Brasília). Para o Verdão, que venceu na ida por 2 a 1, o empate garante a classificação. Mas o Galo busca a vitória: por um gol, leva para os pênaltis. Por dois gols, se classifica direto. E a “Voz do Esporte” preparou uma grande cobertura para este clássico. As transmissões começam bem antes, às 19h30, para o torcedor entrar no clima. O comando e a narração ficam com o premiado Cesar Tavares.