Cazé TV vai transmitir jogo do Messi de Copa dos EUA

Aproveitando a Messimania que desperta o interesse mundial nos jogos do Inter Miami, a Cazé TV, plataforma no Youtube, informou que transmitirá a reta final da Copa dos Estados Unidos. O anúncio rolou durante a cobertura que a TV faz da Copa Feminina. A competição, que é similar à nossa Copa do Brasil, está em sua fase semifinal e o novo time do astro argentino segue vivo. Assim, os fãs do atual melhor do mundo já pode colocar na agenda: no dia 23/8, às 20h (de Brasília), o Inter Miami enfrentará o Cincinnati, ao vivo pela Cazé TV no Youtube.

O canal não confirmou se transmitirá a outra semifinal, entre Houston Dynamo e Real Salt Lake, também no dia 23, mas às 22h (de Brasília). A final da competição será apenas em 23/9.

Messi arrasador

Lionel Messi vem muito bem nesse seu início de trabalhos no Inter Miami. Ele chegou em junho, depois de deixar o PSG, e já é um dos destaques desta temporada. O atacante, afinal, marcou sete gols nos primeiros quatro jogos.

O Inter Miami, aliás, entra em campo nesta sexta-feira (11), diante do Charlotte FC, pelas quartas de final da Leagues Cup. A equipe americana avançou nos pênaltis na rodada passada, e com direito a gols do craque argentino, vai com tudo em busca da classificação na competição.

