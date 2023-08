Cristiano Ronaldo garante Al-Nassr na final da Copa Árabe

O Al-Nassr está na final da Copa dos Campeões Árabe. Com gol de pênalti marcado nesta quarta-feira (9), Cristiano Ronaldo garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Al-Shorta, do Iraque. Dessa maneira, o clube saudita vai em busca do título inédito da competição e aposta todas suas fichas no craque português, em parceria com o senegalês Sadio Mané, contratado nesta janela de transferências, para levantar o caneco.

Ao mesmo tempo, o Al-Nassr aguarda o vencedor da partida entre Al-Hilal e Al-Shabab, para descobrir o quem será o adversário na decisão. Eles disputam também nesta quarta-feira a outra semifinal da Copa dos Campeões Árabes.

Em jogo truncado, a estrela de Cristiano Ronaldo brilhou e o craque português converteu o pênalti decorrido por uma falta em Sadio Mané dentro da área. Além disso, o camisa 7 teve um pênalti anulado por posição de impedimento ainda na primeira etapa.

Al-Rayyan anuncia a contratação de Róger Guedes

A final da Copa Árabe está marcada para o próximo sábado (12), às 15h.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.