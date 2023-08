Neto se apega a ‘coincidência corintiana’ e manda recado para Taylor Swift

O apresentador Neto resgatou uma mística entre o Corinthians e Taylor Swift e, nesta quarta-feira, em vídeo gravado nas redes sociais, fez um pedido “inusitado” para a cantora norte-americana, visando a semifinal da Copa do Brasil.

“Taylor Swift, grava um álbum no dia 16 para o Corinthians ganhar. Você é a maior corintiana do mundo, a gente te ama. Aumenta o som, DJ. É você, gata, vem com nós, Corinthians. A maior corintiana do mundo. Taylor, por favor, a gente te ama, o Corinthians te ama – declarou Neto.

A “relação” entre Corinthians e a artista circula na internet há um tempo entre os torcedores do Corinthians, que perceberam uma coincidência entre os lançamentos de álbuns da cantora pop e invencibilidades da equipe. A página “Timão Dados” mostrou, em 2020, que o Corinthians sempre saía vitorioso nas semanas de lançamento de Taylor.

Os resultados positivos apareceram nos lançamentos “Taylor Swift” (2006), “Fearless” (2008), “Speak Now” (2010), “Red” (2012), “1989” (2014), “Reputation” (2017), “Lover” (2019), “Folklore” e “Evermore” (ambos de 2020). A única exceção foi em 2021, quando o Timão perdeu para o Atlético-MG, dias antes do álbum “Red (Taylor’s Version)”.

O Corinthians encara o rival São Paulo no próximo dia 16 de agosto, em duelo válido pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Timão venceu por 2 a 1, jogando em casa. Um aviso para os torcedores do Corinthians: Taylor Swift não tem nenhum álbum previsto para ser lançado neste mês.

