Al-Ahli anuncia contratação de Franck Kessié, ex-Barcelona

O Al-Ahli anunciou, nesta quarta-feira (9), a contratação do Franck Kessié, de 26 anos, da Costa do Marfim. O clube saudita vai pagar cerca de 12,5 milhões de euros (R$ 67,1 milhões) ao Barcelona pela transferência, e o contrato do meio-campista vai até junho de 2026.

Durante o anúncio feita pelas redes sociais do Al-Ahli, o clube saudita publicou um vídeo com fotos da carreira de Kessié. Além do Barcelona, o meia também defendeu o Milan, a Atalanta e o Cesena, todos da Itália.

Dessa maneira, Kessié se junta ao goleiro Mendy, e aos atacantes Roberto Firmino, Mahrez e Saint-Maximin como grandes reforços da equipe nesta janela de transferências.

Na última passada, Kessié disputou 43 partidas com a camisa do Barcelona, com três gols e três assistências. No entanto, o meia começou apenas 16 jogos como titular e saiu do banco de reservas em 27 oportunidades.

