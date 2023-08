São Paulo não quer vender, mas Beraldo pode deixar o clube

O período de transferências no Brasil já terminou, mas o São Paulo ainda não descartou a possibilidade de negociar algum jogador para a Europa. Afinal, a janela de transferência para o Velho Continente só fechará dia 1 de setembro. Com isso, a diretoria do clube estuda a hipótese, já que a necessidade de fazer caixa no Morumbi fala mais alto.

Como o zagueiro Beraldo ganhou projeção nesta temporada, ele até pode ser um dos atletas a fazer as malas para a Europa. Entretanto, a diretoria do clube não pretende negociá-lo neste momento. Por outro lado, os clubes europeus e árabes, principalmente estes, que estão ávidos por fortalecerem o futebol local, estão colocando muito dinheiro na mesa de negociação.

Porém, para Beraldo mostrar o seu futebol em outras bandas, ele também precisa estar de acordo com a transação. O que facilita, e muito, a saída de jogadores para outros mercados, porém, são os valores oferecidos. O Al-Hilal, por exemplo, prepara salário anual de R$ 430 milhões para Neymar. Claro, guardadas as devidas proporções em relação a Beraldo.

O São Paulo tem recebido ofertas de clubes europeus por Beraldo e Pablo Maia. Ofereceram 12 milhões de euros (R$ 64 milhões) por ambos. No entanto, a diretoria do clube não aceitará menos do que 15 milhões de euros (R$ 80 milhões) por cada um deles.

Há tempos o técnico Dorival Júnior, no entanto, tem feito apelos para a diretoria do São Paulo não vender os atletas nesta janela de transferência. Ele disse, ainda que o São Paulo não precisa contratar ninguém desde que não se desfaça de jogadores.

