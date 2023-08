Técnico do Olimpia destaca força da torcida para eliminar o Fla

Apesar da derrota por 1 a 0 no Maracanã, a torcida do Olimpia está confiante em uma vitória em casa, no Estádio Defensores del Chaco, sobre o Flamengo para avançar na Libertadores. Assim, cerca de 36 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Para o técnico Francisco Arce, o apoio dos olimpistas será fundamental na partida contra os rubro-negros.

“Por mais que tenhamos perdido (no Maracanã), todos sabemos que é possível. Será uma das nossas melhores jornadas dos últimos tempos, estou seguro disso. Que a torcida jogue conosco o tempo que durar a partida, do início ao fim, será vital. Para eles não afetará muito (a torcida), pois estão acostumados, mas para nós pode facilitar muito”, disse Arce.

Mas, apesar da euforia do torcedor, o treinador do Olimpia destacou que paciência e estratégia de jogo serão fundamentais para enfrentar o Flamengo.

“Creio que nós, quanto a temperamento, garra, atenção e dedicação, é uma marca da equipe faz um bom tempo. Temos que voltar a resgatar isso. Aqui, importa a estratégia contra estratégia, capacidade contra capacidade, pois, por mais que sejamos mandantes ou necessitamos fazer gols, nós não podemos nos arriscar. A partida dura muito tempo”, detalhou Arce.

Com o placar de 1 a 0 para o Flamengo no jogo de ida, o Mais Querido entra em campo pelo empate. Em caso de vitória do Olimpia pela mesma diferença de gols, a partida irá para os pênaltis. Quem passar enfrenta o Fluminense nas quartas de final.

