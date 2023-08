Eliminatória da Champions! Brasileiro marca e Panatinaikos vence Olympique

O atacante brasileiro Bernard, o mesmo que brilhou no Atlético-MG e integrou da Seleção Brasileira na Copa de 2014, fez, no segundo tempo, o gol que definiu a vitória do Panatinaikos sobre o Olympique de Marselha, nesta quarta-feira (9/8). O jogo, em Atenas, foi pela ida da terceira fase eliminatória da Champions. Com o resultado, o time grego precisa apenas do empate na volta (16/8), na França, para avançar à ultima fase eliminatória (playoffs), que valerá uma vaga à sonhada fase de grupos.

O resultado foi justo para o time que mais buscou o gol (14 finalizações a 4) e teve maior posse de bola (68%), sufocando o rival principalmente após a expulsão de Kondogbia (que fazia a sua estreia no time francês), aos 20 minutos da etapa final. Com um a menos, o Olympique se fechou de vez. E quando Bernard entrou no lugar de Djuricic, aos 26 minutos, o time grego ganhou ainda mais força ofensiva, chegando ao gol aos 38 minutos. Após longa troca de passes, Bernard, iniciou uma tabela que terminou com o passe perfeito de Ioannidis. Quase na marca do pênalti, o brasileiro bateu de primeira para decidir o jogo. Uma curiosidade: embora tenha chutado 14 bolas a gol, este foi o único tiro no alvo do Panatinaikos em todo jogo.

No Olympique, que fez um jogo fraco, o lateral-esquerdo brasileiro Renan Lodi (ex-Athletico-PR, Atlético de Madrid e Nottingham Forest) fizeram um bom jogo. Mas a principal contratação, o atacante Aubameyang, foi apagadíssimo.

Veja aqui os times que disputaram (e ainda disputam) as fases eliminatórias da Champions

A fórmula das eliminatórias da Champions

Nesta terceira fase, 20 times se enfrentam em dez grupos com jogos em mata-mata. Dessa forma, quem avançar se classifica para a fase de playoffs, onde já estão Antwerp/BEL e Young Boys/SUI, pré-classificados. Estas 12 equipes jogarão seis mata-matas e os seis vencedores se classificam para a fase de grupos da Champions, se juntando aos 26 qualificados pelo ranking dos países da Uefa.

