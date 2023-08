West Ham recusa proposta do City por Lucas Paquetá

O West Ham rejeitou a primeira oferta do Manchester City por Lucas Paquetá, no valor 70 milhões de libras (R$ 437 milhões). No entanto, apesar da primeira negativa, é provável que o atual campeão inglês aumente o valor em uma nova tentativa de contratar o brasileiro. De acordo com informações do jornal britânico ‘The Guardian’, Paquetá tem o interesse na transferência e pressiona diretoria para aceitar uma oferta. A janela do futebol na Inglaterra fecha no dia 1º de setembro.

Ao mesmo tempo, Guardiola tem o desejo de ter o jogador brasileiro de 25 anos para preencher a posição deixada por Gundogan, que saiu do City sem custos e foi para o Barcelona. Além disso, Mahrez também saiu do time. Em contrapartida, o City trouxe Gvardiol, zagueiro que estava no RB Leipzig, e Kovacic, meio-campista ex-Chelsea. Dessa maneira, os atuais campeões da Champions querem reforçar o sistema ofensivo e Lucas Paquetá está na mira do clube.

Além disso, o West Ham não pretende abrir mão do brasileiro. Nesta janela, os Hammers já perderam o meia Declan Rice, que foi contratado pelo Arsenal por mais de 116 milhões de euros. Ao mesmo tempo, o clube londrino acredita que Lucas Paquetá vale mais do que os 70 milhões de libras oferecidos pelo City.

Paquetá se adaptou bem ao West Ham e foi um dos principais jogadores do time na conquista do título inédito da Liga Conferência na última temporada. Ao todo, foram cinco gols e sete assistências em 41 partidas pelos Hammers em seu primeiro ano no clube.

West Ham e City estreiam na Premier League

A procura dos Citizens por Lucas Paquetá ocorre a poucos dias da primeira rodada da Premier League, que começa nesta sexta-feira (11). O time comandado pelo técnico Pep Guardiola, inclusive, abre a competição na temporada 2023/24, às 16h, quando visita o Burnley. Por outro lado, o West Ham visita o Bournemouth no sábado (12), às 11h.

