Inter de Milão vence o RB Salzburgo de virada em amistoso

A Inter de Milão venceu o Red Bull Salzburgo por 4 a 3 nesta quarta-feira (9), em amistoso de pré-temporada. A partida foi no Red Bull Arena, na Áustria. Os gols da vitória do time italiano foram de Strahinja Pavlovic (contra), Stefan de Vrjj, Joaquin Correa e Stefano Sensi. Em contrapartida, Konaté, duas vezes, e Samson Baidoo marcaram pela equipe austríaca, que teve dois pênaltis desperdiçados no jogo.

A Inter de Milão, aliás, está invicta nos amistosos até aqui. Anteriormente ao confronto desta quarta-feira, o time de Simone Inzaghi goleou o Pergolettese por 10 a 0, empatou por 1 a 1 com o Al-Nassr e venceu o PSG por 2 a 1.

Como foi o jogo

A partida contra o Red Bull Salzburgo marcou a estreia do goleiro Sommer pela Inter de Milão. Estreia, aliás, que não começou muito bem. Afinal, logo aos cinco minutos de partida, o ex-jogador do Bayer de Munique não saiu bem do gol, foi até fora da área e viu Konaté abrir o placar. Mas, além disso, o goleiro cometeu um pênalti no lance anterior, que foi desperdiçado pelo atacante adversário.

Apesar de sair atrás no placar, a Inter de Milão buscou a virada e foi para o vestiário com 3 a 2 a seu favor no placar. No entanto, na volta do intervalo, viu o time da casa empatar o confronto com um minuto do segundo tempo. O cenário poderia ficar ainda pior, mas Roko Simic, aos 24′, desperdiçou mais um pênalti do Red Bull Salzburgo na partida. O gol da vitória da Inter veio aos 44′, com Sensi, que recebeu grande lançamento de Asllani.

