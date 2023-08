América-MG anuncia contratação do técnico Fabián Bustos

O América-MG anunciou nesta terça-feira (9) a contratação de Fabián Bustos para assumir o cargo deixado por Vagner Mancini. O técnico argentino assinou com o Coelho até o fim de 2024. Bustos treinou o Barcelona de Guayaquil, do Equador, em seu último trabalho.

No entanto, o treinador de 58 anos não estará a beira do campo na partida desta quinta-feira (10), quando o Coelho encara o Red Bull Bragantino às 21h, pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. Assim, a expectativa é que Bustos faça sua estreia no clube mineiro no próximo domingo (13), contra o Goiás, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fabián Bustos desembarca em São Paulo nesta quarta-feira (10) para acompanhar a delegação do Coelho na partida contra o Bragantino, na Neo Química Arena. Arena. Diogo Giacomini, que trabalha na comissão permanente do clube, irá comandar a equipe no jogo.

Além disso, este será o segundo trabalho de Fabián Bustos no futebol brasileiro. O argentino treinou o Santos na última temporada, porém deixou o Peixe após 28 partidas.

Enquanto esteve no Barcelona de Guayaquil, Bustos foi trabalhou com Mastriani e Martínez, que agora fazem parte do elenco do Coelho.

