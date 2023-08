Jogador inglês agride mulher, vai preso e é demitido

O jogador Marcus Maddison foi preso nesta terça-feira (8) depois de agredir uma mulher, na Inglaterra. Após o ocorrido, o Darlington FC rescindiu o contrato com o atleta.

Inicialmente, a briga ocorreu na fila de uma loja, no dia 25 de setembro de 2022. Segundo o jornal “The Sun”, ele usava um anel que causou graves fraturas no rosto da mulher de 60 anos.

Todavia, mesmo antes de agredir a senhora, o jogador já tinha insultado e ofendido a mulher e a filha. Ele aparentava sinais de embriaguez.

No julgamento que ocorreu nessa terça-feira (8), o atleta reconheceu o comportamento agressivo e sofreu condenação de 20 meses de prisão.

“Meu maxilar quebrou em vários lugares. Não consigo comer do lado esquerdo da boca. Eu tenho problemas com meus dentes. Não consigo mais cheirar direito e tomei vários medicamentos diferentes pelo meu clínico geral para tratar vários problemas contínuos. Tenho visitado regularmente meu clínico geral desde a agressão. Tenho danos nos nervos do rosto do lado esquerdo e minhas papilas gustativas estão danificadas”, disse a mulher agredida.

