No embarque da delegação do Flamengo para Assunção, no Paraguai, sede da partida contra o Olimpia na quinta-feira, Marcos Braz conversou com jornalista no aeroporto do Galeão. Assim, acerca do tema contratações, o vice-presidente foi questionado, mais uma vez, sobre De La Cruz, do River Plate. No entanto, apesar da eliminação do time argentino na Libertadores, não faz sentido o clube carioca contratar o jogador, segundo Braz.

“Pouco provável. O jogador não pode jogar mais na Libertadores. Não tem sentido nenhum”, disse Marcos Braz.

Como o uruguaio De La Cruz já disputou a Libertadores pelo River Plate, o mesmo não poderia ser jogar pelo Flamengo nas próximas fases (caso o time carioca elimine do Olimpia nas oitavas de final). Aliás, a inscrição de novos jogadores nas quartas de final e semifinal só é possível para aqueles que não disputaram essa edição do torneio por outras equipes.

Flamengo tem preferência por copas? Braz reponde!

Um assunto recorrente entre os torcedores do Flamengo são as atuações do time carioca em copas e no Brasileirão. Dessa forma, segundo parte da torcida, os jogadores demonstram um futebol nos torneios eliminatórios diferente do que é visto no Campeonato Brasileiro. Mas, segundo Marcos Braz, não passa de “conversa fiada”.

“Isso é conversa fiada que o Flamengo escolhe campeonato. Flamengo disputa os campeonatos, ganha uns, perde outros. Ganha mais do que perde. Nesses últimos anos, fomos a três finais de Libertadores e ganhamos duas. A gente tenta sempre, mas há adversários fortes também”, resumiu Braz.

Flamengo x Olimpia

O Flamengo encara o Olimpia na quinta-feira, às 21h (de Brasília). Assim, com o placar de 1 a 0 para o time carioca no jogo de ida, o Mais Querido entra em campo pelo empate. Em caso de vitória do Olimpia pela mesma diferença de gols, a partida irá para os pênaltis. Dessa forma, quem passar enfrenta o Fluminense nas quartas de final.

