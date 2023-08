Leicester vence Burton e avança na Copa da Liga Inglesa

Rebaixado da Premier League na última temporada, o Leicester começou a Copa da Liga Inglesa com o pé direito. Nesta terça-feira (9), os Foxes venceram o Burton Albion por 2 a 0, fora de casa, e avançaram à segunda fase da competição. Kelechi Iheanacho e Wilfred Ndidi, ambos no primeiro tempo, garantiram o triunfo no Pirelli Stadium.

Dessa maneira, o Leicester vira a chave com o dever cumprido e começa a pensar no próximo compromisso na temporada 2023/24. Os Foxes encaram o Huddersfield, no sábado (12), às 11h, pela segunda rodada da Championship, a Segunda Divisão do Campeonato Inglês.

