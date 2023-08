Casagrande questiona futuro de Neymar: ‘Quem vai querer o mimado?’

O ex-atacante Walter Casagrande não poupou críticas ao comentar sobre a notícia de uma possível saída de Neymar do PSG. Ele e Verrati foram colocados como dispensáveis pela equipe francesa.

“Sem dúvida alguma Neymar irá debochar dessa decisão do PSG porque, para ele, o dinheiro é o que vale e não a sua história, seu futebol, as crianças que ainda são fãs dele pelo mundo afora”, disse Casão em seu blog no UOL, completando:

“Uma pena porque era um jogador que poderia ter ganho a Bola de Ouro diversas vezes e talvez uma Copa, principalmente a de 2018. Mas preferiu ficar rolando no chão em lugar de decidir algum jogo importante. O que não faz há um tempo já”.

Neymar fora do PSG

Como noticiado pela francesa RMC Sport, Neymar e Verrati não fazem parte dos planos do PSG e já teriam sidos comunicados pelo diretor Luis Campos e pelo técnico Luis Enrique para procurarem novo clube.

Neymar ficou fora do media day realizado pelo clube nesta quarta-feira e, assim como o volante italiano, não participou do treino com o restante do elenco.

“No PSG, na minha opinião, foi um fracasso, porque não foi contratado para ganhar a Liga e nem a Copa da França. Mas, sim, para ganhar a Champions League, o que não conseguiu, chegando só uma vez perto do título, mas perdeu a final para o Bayern”, opinou Casagrande, que também relembrou a fama que o jogador teve durante a Copa de 2018:

“Na Rússia teve uma participação patética, virando meme do mundo inteiro com a imagem do “cai-cai. Aliás, quando o chamei de mimado nesta época, muita gente se virou contra mim e hoje essas mesmas pessoas falam isso sobre ele aos 31 anos de idade”.

