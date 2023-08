São Paulo x San Lorenzo: escalações, arbitragem e onde assistir

O São Paulo encara o San Lorenzo nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbi, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Tricolor perdeu o jogo de ida por 1 a 0 no Nuevo Gasómetro e precisa reverter o placar para avançar na competição. Assim, o time de Dorival Júnior precisa vencer por dois gols de diferença para classificar direto. Vitória por um tento de diferença, leva a decisão para os pênaltis.

Onde assistir

Os canais ESPN e Star+ transmitem a partir das 19h (de Brasília)

Como chega o São Paulo?

O técnico Dorival Júnior terá dois retornos importantes para o embate. Afinal, o zagueiro Arboleda e o volante Gabriel Neves, estão de volta e devem ser titulares no confronto. Além disso, Calleri e Luciano seguem sendo a dupla de referência no ataque. Contudo, o meia James Rodriguez e o atacante Lucas Moura seguem fora, já que não estão inscritos na Sul-Americana. Por fim, Erison, Patryck, David, Galoppo e Ferraresi seguem no departamento médico.

Como chega o San Lorenzo?

O San Lorenzo contratou dois novos jogadores, mas não os terá contra o São Paulo. Afinal, Auzqui e Girotti chegaram, mas não houve tempo de inscrevê-los na Sul-Americana. Assim, o técnico Rubén Insúa deve manter a base do time que venceu o Tricolor Paulista no jogo de ida, no Nuevo Gasómetro.

SÃO PAULO X SAN LORENZO

Jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana-2023

Data e horário: 10/8/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Morumbi, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Nestor (Alisson) e Wellington Rato; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior

SAN LORENZO: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Gastón Campi, Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Gonzalo Maroni, Malcom Braida; Iván Leguizamón, Adam Bareiro e Nahuel Barrios. Técnico: Rubén Insua

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Auxiliares: Martin Soppi (URU) e Andres Nievas (URU)

VAR: Andres Cunha (URU)

