Benfica vence Porto e conquista Supertaça de Portugal

O Benfica é o campeão da Supertaça de Portugal. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Porto, nesta terça-feira (9), os Encarnados faturaram o oitavo título da competição após uma partida marcada por 12 cartões amarelos e uma expulsão para cada lado. Na bola, o argentino Di María teve uma grande atuação no Estádio Municipal de Aveiro e abriu o placar com um belo gol, enquanto Petar Musa completou o triunfo. Os dois gols foram marcados em um intervalo de sete minutos no segundo tempo, que foi muito truncado e repleto de discussões. O zagueiro Pepe e o técnico Sergio Conceição, ambos do Porto, foram expulsos na reta final da partida.

Além disso, a última vez que o Benfica conquistou o título da Supertaça de Portugal foi em 2019. Ou seja, os Encarnados deram início a temporada 2023/24 com o pé direito e repletos de expectativas por outros bons resultados.

West Ham recusa proposta do City por Lucas Paquetá

Por outro lado, o Porto não conseguiu manter a soberania nos últimos confrontos diretos contra o Benfica e ficou com o vice. No entanto, o Dragão segue disparado como maior vencedor da Supertaça de Portugal, com 23 títulos. Em seguida aparece o Sporting, com nove conquistas, enquanto o Benfica chegou a sua oitava. Além disso, o Boavista tem um tricampeonato e o Vitória de Guimarães, por fim, ergueu a taça uma vez.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.