Jogador do Mirassol aparece armado e é acusado de agressão e ameaça pela esposa

Bruna Miller, esposa do atacante Fernandinho, postou uma imagem do jogador segurando uma arma de fogo e acusou o mesmo de ameaça e agressão.

Segundo Bruna, entretanto, a primeira agressão do jogador ocorreu em 2017, quando ela estava grávida do primeiro filho do casal. O caso, porém, correu após ela ter descoberto traições de Fernandinho. A denúncia foi feita ao portal Metrópoles.

No entanto, a empresária fez uma live nesta quarta-feira no CT do Mirassol e pediu apoio do elenco. Ao procurar pelo marido, no entanto, Bruna depredou veículos de outros jogadores. Ela, porém, foi conduzida pela Polícia Militar para prestar depoimento e teria dito estar em surto psicótico.

Afinal, Bruno e Fernandinho estariam casados há seis anos e possuem dois filhos. Segundo a empresária, ela tenta reaver na Justiça a guarda dos filhos que está com o atleta. Segundo um boletim de ocorrência de junho, Fernandinho teria expulsado a mulher de casa no início do ano.

Veja a nota oficial publicada pelo Mirassol sobre o caso:

“O Mirassol Futebol Clube vem a público esclarecer que o atleta Fernandinho se encontra afastado das atividades do elenco principal até que as denúncias contra o mesmo sejam apuradas e esclarecidas. Quanto ao ato de vandalismo sofrido pelo clube, com invasão do Centro de Treinamento e depredação de patrimônio privado do clube e de alguns jogadores, informamos que o assunto foi entregue à Polícia Militar. Por questões jurídicas, o clube não se pronunciará sobre o caso.

O Mirassol Futebol Clube reforça que repudia qualquer ato de violência”.

