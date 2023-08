Santos encaminha venda de Deivid Washington para o Chelsea

O jovem atacante Deivid Washington está de saída do Santos. O jogador de 18 anos está a caminho do Chelsea, que ofereceu 15 milhões de euros (R$ 80 milhões) pelos direitos econômicos do garoto. O Peixe, por sua vez, aceitou a proposta e a confirmação oficial deve sair nos próximos dias. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘ge’.

Deivid Washington chamou atenção do Chelsea para esta janela europeia de transferências, que vai até o dia 31. Na negociação, os Blues poderão pagar ao Santos até 20 milhões de euros (R$ 107,6 milhões), levando em conta eventuais bônus e metas atingidas. Foi pelo avanço das negociações que o atacante não ficou sequer entre os relacionados no empate com o Athletico-PR, no último fim de semana.

O Mônaco, da França, tem prioridade na compra de Deivid Washington, mas a tendência é de que envie, nos próximos dias, um documento se retirando da negociação pelo atacante. Isto porque o clube monegasco não está disposto a pagar tão caro para adquirir o jovem, o que não é o caso do Chelsea. Assim, este deve ser o último empecilho para concretizar a venda.

Deivid teve uma ascensão meteórica pelo Santos, neste ano. Promovido aos profissionais no começo do Brasileirão, o goiano nascido em Itumbiara se tornou titular no Peixe e já soma 16 partidas e dois gols.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.