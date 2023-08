Rossi é anunciado e se declara: ‘Eu te amo demais, Vasco da Gama!’

O Búfalo está de volta ao Vasco! E pelo jeito veio cheio de energia. Rossi, de 30 anos, foi anunciado como o nono reforço na janela de transferências do meio da temporadas. Nos vídeos nas redes sociais,o clube carioca absuou das brincadeiras e lembrou do apelido do atacante e do momento em que vestiu a cabeça do mascote cruz-maltino, em 2019, quando defendeu o time.

Nas redes sociais, Rossi, que terá a apresentação oficial na sexta-feira, já se manifestou e emendou uma declaração de amor ao Vasco, empolgando os torcedores, carentes por um incentivo para sair da zona de rebaixamento.

“Eu sentia que era apenas um “Até logo!” .. Só Deus sabe a alegria que sinto no coração de poder voltar pra casa. Eu te amo demais Vasco Da Gama! E eu sempre darei a minha vida por você.. Vamos juntos!”, escreveu.