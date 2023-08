Cade pede contratos de TV aos clubes para investigar Globo

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) está investigando a TV Globo para saber se a emissora está privilegiando clubes em valores de direitos de transmissão e impede negociações com outros grupos de mídia. O órgão notificou todos os 20 clubes da Série A do Brasileirão e mais 13 da Série B para que entreguem os contratos com a TV. As equipes têm até o dia 31 de agosto para mostrá-los.

De acordo com o portal ‘F5’, o Cade notificou 33 clubes, pedindo uma versão pública e uma privada dos esclarecimentos em relação aos contratos com a Globo. O contrato entre estas agremiações e a TV é válido até o fim de 2024, portanto, por mais um ano de extensão. A multa por descumprimento à determinação pode chegar a até R$ 5 milhões.

O Cade também notificou a Warner Bros/Discovery pedindo detalhes de seus contratos com clubes até 2021. A Warner afirmou ao órgão, em julho, que deixou de transmitir o Brasileirão devido a problemas criados pela Globo, nos bastidores. O inquérito da Comissão sobre um possível monopólio estava parado desde 2021, mas acabou reaberto agora. Nem o Cade e nem a Globo comentarão o tema.

