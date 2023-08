Com gol de Malcom, Al-Hilal garante vaga na final da Copa Árabe

A final da Copa Árabe dos Campeões está definida. O Al-Hilal, comandado pelo técnico Jorge Jesus, venceu o Al-Shabab nesta quarta-feira (9), por 3 a 1, e vai encarar o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo e Mané, na decisão do torneio. Malcom, contratado nesta janela de transferências, balançou a rede nos acréscimos do primeiro tempo. Além do brasileiro, Mohamed Kanno e Abdullah Al-Hamdan completaram o placar. Pelo lado do Al-Shabab, Gustavo Cuellar, ex-Flamengo, anotou o gol de honra da equipe no estádio Rei Fahd, na cidade de Taif, na Arábia Saudita.

Dessa maneira, a final será disputada por dois clubes sauditas. De um lado o técnico Luís Castro, ex-Botafogo, e do outro, Jorge Jesus, ex-Flamengo. Além disso, o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo e Mané, vai em busca do título inédito da Copa Árabe dos Campeões. Por outro lado, o Al-Hilal quer a terceira conquista do torneio.

Cristiano Ronaldo garante Al-Nassr na final da Copa Árabe dos Campeões

Entre os titulares do Al-Hilal nesta quarta-feira, o técnico Jorge Jesus escalou os atacantes brasileiros Malcom e Michael ao lado dos recém-chegados Milinkovic-Savic, ex-Lazio, e Rúben Neves, ex-Wolverhampton.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.