STJD aplica gancho em Alef Manga e mais oito por manipulação; veja punições

Nove jogadores foram condenados, nesta quarta-feira (9), no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em caso envolvendo a manipulação de partidas no futebol brasileiro. Um deles é Alef Manga, emprestado pelo Coritiba ao Pafos, do Chipre.

O atacante pegou suspensão de 360 dias sem a prática do esporte no Brasil e o pagamento de uma multa de R$ 30 mil. A pedido da CBF, a Fifa não deu efeito para a internacionalização da pena em nenhum dos casos.

Ao prestar depoimento, Manga admitiu participação no esquema e assegurou a devolução de valores ao Ministério Público de Goiás. Ele já estava suspenso preventivamente por 30 dias, a exemplo dos demais condenados.

Todos eles, alvos da investigação da nova fase da Operação Penalidade Máxima do MP-GO, se tornaram réus na Justiça de Goiânia. Contudo, ao confessarem envolvimento no esquema, receberam pena mais branda.

Por outro lado, três atletas foram inocentados: os laterais Pedrinho e Sidcley, além do volante Jesus Trindade. Já Thonny Anderson recebeu multa de R$ 40 mil por saber do esquema, mas não denunciá-lo. Ele não levou gancho.

Todas as decisões de primeira instância cabem recurso no Pleno do STJD.