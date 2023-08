Palmeiras definido com força máxima para enfrentar o Atlético

Pelo terceiro ano seguido, Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam no mata-mata da Copa Libertadores. Após a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Verdão está definido para enfrentar o Galo com os seus principais titulares nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo segundo jogo das oitavas de final.

Assim, o técnico Abel Ferreira manda a campo a seguinte escalação: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murillo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

PRONTOS PRA MAIS 90 MINUTOS DECISIVOS DE #LIBERTADORES! ✅#AvantiPalestra #PALxCAM#AlmaECoração pic.twitter.com/EXXjXp8lhK — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 9, 2023

A última parcial divulgada pelo Palmeiras informou 38.700 ingressos vendidos para o jogaço desta noite. O Verdão, portanto, terá novamente casa cheia para empurrar o time rumo à classificação para as quartas de final.

