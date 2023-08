Casa de apostas muda de chefe e clubes podem ser impactados

Patrocinadora máster do Fluminense e do Atlético-MG, a casa de apostas Betano mudou de comando recentemente. A medida poderá influenciar diretamente nestes clubes, já que a nova direção da empresa pretende reavaliar os contratos vigentes de patrocínio com equipes. A informação foi dada primeiramente pela coluna ‘Panorama Esportivo’, do jornal ‘O Globo’.

Alexandre Fonseca era o gerente nacional da Betano, mas a casa de apostas decidiu trocá-lo. Assim, assumiu interinamente John Bassias, que comanda a empresa na Grécia, onde fica sua matriz. Ele também é o chefe comercial da organização em nível internacional.

Embora a Betano ainda busque um substituto para Alexandre no Brasil, é Bassias quem, a princípio, terá a incumbência de reanalisar os contratos vigentes. Aliás, a empresa é parceira da Copa do Brasil e da Série B do Brasileirão, emprestando seu nome às duas competições.

