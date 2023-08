Bragantino x América-MG: Onde assistir, escalações e arbitragem

Bragantino e América-MG duelam nesta quinta-feira (10/8), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida acontece em Itaquera, já que o Nabi Abi Chedid não tem capacidade mínima de 20 mil exigida pela Conmebol para receber partidas da fase de mata-mata. No jogo de ida, disputado em Belo Horizonte, na última semana, os times empataram por 1 a 1. Como não há vantagem do gol fora de casa, qualquer empate neste embate leva a decisão para os pênaltis.

Onde assistir

A Paramount+ transmite a partir das 21h (de Brasília)

Como chega o RB Bragantino?

O técnico Pedro Caixinha tem várias dúvidas para o confronto. Afinal, o volante Matheus Fernandes e o zagueiro Cipriano, deixaram o duelo contra o Coritiba, pelo Brasileiro, com dores musculares e não estão garantidos no embate. Além disso, Lucas Cunha, Raul, Eric Ramires, Laquintana, Helinho Leo Realpe, Mosquera, Jadsom e Eduardo Santos seguem no departamento médico.

Como chega o América-MG?

Por outro lado, o Coelho também tem os seus desfalques. Afinal, Dadá Belmonte, Danilo Avelar, Mikael e Ricardo Silva estão no departamento médico. Além disso, o volante Esteban Burgos foi expulso no jogo de ida e terá que cumprir suspensão contra o Massa Bruta. Contudo a grande estreia deve ser do treinador Fabián Bustos, que acabou sendo anunciado nesta terça-feira (08). Como chegou agora, o técnico não deve fazer muitas mudanças no time.

BRAGANTINO X AMÉRICA-MG

Jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana-2023

Data e horário: 10/8/2023, às 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado, Léo Ortiz, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Gustavinho; Luan Cândido; Thiago Borbas e Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

AMÉRICA-MG: MateusPasinato; Daniel Borges, Iago Maidana (Burgos), Éder e Nicolas; Javier Méndez, Juninho e Martinez (Benitez); Pedrinho, Paulinho e Mastriani. Técnico: Fabián Bustos

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Auxiliares: Sebastian Velasquez (COL) e Jhon Gallego (COL)

VAR: Yadir Acuña (COL)

