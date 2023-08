Copeiro, Botafogo segura o Guaraní e vai às quartas de final da Sul-Americana

A versão copeira do Botafogo entrou em campo, nesta quarta-feira (9), no Defensores Del Chaco, em Assunção. Sendo assim, o Glorioso jogou com o regulamento debaixo dos braços para segurar um empate sem gols com o Guarani-PAR e eliminá-lo nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, com um agregado de 2 a 1, placar obtido na semana passada, no Estádio Nilton Santos.

Agora, nas quartas de final, o Glorioso encontra o Defensa y Justicia (ARG), time que superou em 2019, pela mesma competição internacional.

SOFRIMENTO

O Botafogo até que começou bem, apresentando uma posse de bola ligeiramente superior ao adversário, tentando fazer o tempo passar. Segovinha buscou o jogo e disparou dois chutes contra o gol de seu ex-clube. Em seguida, porém, o Guarani começou a pressionar, de fato, os cariocas. O time paraguaio, aproveitando-se de falhas no sistema defensivo brasileiro, teve grandes chances. Benítez, por exemplo, lançou uma na trave e perdeu outra da pequena área. O Glorioso escapou por pouco.

HAJA CORAÇÃO

O tempo foi passando. As mudanças melhoraram, timidamente, o Botafogo. No entanto, o time não conseguia encaixar nenhum contra-ataque para liquidar a série. Pelo contrário, tinha espaço, mas errava na hora de uma decisão final. O Guarani voltou a incomodar Gatito, que fez uma grande defesa e contou com ajuda do centroavante Santander, que jogou de zagueiro, na sequência.

GUARANI-PAR X BOTAFOGO

Jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana

Data: 09/08/2023

Estádio: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

GUARANI-PAR: Muñoz; Cáceres, Riveros, Moya e Salomanio; Romero (Fernández, 31’/2ºT), Ríos (Barceló, 15’/2ºT), Moreira, Camacho e Benítez (Gallardo, 31’/2ºT); Santander. Técnico: Juan Pablo Pumpido.

BOTAFOGO: Gatito, Galvão (Di Plácido, 21’/2ºT), Sampaio, Adryelson e Marçal; Barbosa, Tchê Tchê (Freitas, Intervalo) e Fernandes (Sauer, 31’/2ºT); Segovinha (Luís Henrique, Intervalo), Hernández (Carlos Alberto, 18’/2ºT) e Júnior Santos. Técnico: Bruno Lage.

Gols:

Árbitro: Felipe González (CHL)

Assistentes: Juan Serrano (CHL) e Miguel Rocha (CHL)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHL)

Cartão Amarelo: Camacho, Romero, González (GUA); Júnior Santos, Marçal (BOT)

Cartão Vermelho:

