Grêmio volta a treinar e conta com retorno do volante Pepê

O Grêmio continua a preparação para enfrentar o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (9), o técnico Renato Gaúcho contou com o retorno do volante Pepê aos trabalhos com bola. O jogo ocorre no próximo domingo (13), às 16h, em Porto Alegre, e o Tricolor gaúcho precisa vencer para tentar retornar ao G4. Afinal, vem de três partidas sem saber o que é ganhar na temporada. Além disso, a má fase e falta de resultados positivos provocou críticas da torcida nas redes sociais.

A expectativa, por sinal é a de que o treinador gremista faça algumas mudanças entre os titulares em relação ao último duelo, quando perdeu por 1 a 0 para o Vasco, em São Januário. No entanto, ele não vai poder contar com o zagueiro Kannemann, em recuperação de fratura na mão direita, e Franco Cristaldo, em processo de tratamento de lesão de grau um na coxa direita.

Por outro lado, o Grêmio tem bastante cautela em relação à utilização de Pepê nos jogos. Apesar de já participar das atividades com o restante do grupo, o volante, formado nas categorias de base do Flamengo, ainda não reúne as condições físicas ideais para entrar em campo em nível competitivo. Contudo, é possível que apareça na relação no dia 16 de agosto, diante do Rubro-Negro, no Maracanã, pela volta das semifinais da Copa do Brasil.

Grêmio projeta reestreia de Luan

A comissão técnica age com precaução no tocante à reestreia de Luan pelo clube. Isso porque o meia não atua em um compromisso oficial desde novembro de 2022, quando ainda estava emprestado pelo Corinthians ao Santos. Agora, o novo camisa 7 vem fazendo treinamentos em dois turnos no CT Luiz Carvalho. Ele tem possibilidade de estar na relação para pegar o Cruzeiro, no dia 27 de agosto, em Porto Alegre.

