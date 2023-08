Goiás perde de novo para Estudiantes e diz adeus à Sul-Americana

O Goiás disse adeus, nesta quarta-feira (9), à Copa Sul-Americana. Jogando em casa, no Serra Dourada, o Esmeraldino perdeu para o Estudiantes, da Argentina, por 2 a 0. Assim, somando-se à derrota por 3 a 0, na ida, os goianos viram a equipe de La Plata avançar para as quartas de final, onde enfrentam o Corinthians.

Embora com mais posse de bola e até mais chegadas ao gol que o Estudiantes, o Goiás não estava em boa noite. Prova disso foi que, aos cinco minutos, Benedetti chutou de fora da área e abriu o placar para os argentinos. A missão, que à essa altura já e tornava quase impossível, não impediu que o time da casa atacasse, mas sem sucesso. Allano quase empatou, mas Andújar defendeu. No finzinho do primeiro tempo, Guilherme acertou o travessão, numa cobrança de falta.

Por outro lado, o Estudiantes soube ser mais competente, na defesa e no ataque. No começo da segunda etapa, Rollheiser chutou de longe e acertou o ângulo de Tadeu. Com a desvantagem de cinco gols, os goianos passaram a criar pouco, a não ser por uma cabeçada de João Magno, que passou perto do travessão. Agora, o time mira suas atenções no Brasileirão, competição na qual ocupa a 15ª posição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.