JP Galvão, do Botafogo, vai ao hospital após lesão profunda no cotovelo

Logo no início do jogo que classificou o Botafogo às quartas de final da Copa Sul-Americana, JP Galvão deixou o campo chorando com uma lesão no cotovelo, após uma queda na área. O volante, que atuou como lateral-direito no Paraguai, saiu diretamente para um hospital local. Em seguida, o departamento médico do clube divulgou que “o atleta JP sofreu um trauma no cotovelo direito, com ferimento extenso, e foi encaminhado de ambulância para a realização de exame de imagem”.

Esta foi apenas a quinta partida do jogador como titular na temporada. Todas as outras, aliás, ocorreram no Campeonato Carioca, quando o Glorioso começou com a mescla entre o time sub-23 e o sub-20. Dessa vez, a ideia do técnico Bruno Lage era presevar Di Placido, assim como fez com outros cinco titulares diante do Guaraní.