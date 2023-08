Marçal cita empenho do Botafogo e celebra classificação na Sula

O Botafogo segurou a pressão do Guaraní-PAR nesta quarta-feira (9), garantindo a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Na saída do gramado do Estádio Defensores del Chaco, o lateral-esquerdo Marçal celebrou a conquista da vaga, destacando, ainda, o domínio alvinegro sobre os paraguaios no segundo tempo.

Suspenso para a partida do fim de semana, diante do Internacional, pelo Brasileirão, o jogador foi um dos poucos titulares a iniciar a partida em Assunção.

“Nosso objetivo era não perder e manter a vantagem. Mas também era ganhar o jogo. Eles pressionaram no primeiro tempo, foi um jogo difícil, mas na segunda etapa arrumamos e tivemos o controle. Apareceram algumas oportunidades de contra-atacar também, mas não encaixamos”, comentou Marçal.

“Pensamos sempre jogo a jogo, sabemos que temos uma sequência invicta de 15 jogos e cada jogo pensamos em somar três pontos ou passar de fase. Na nossa cabeça está sempre o jogo seguinte. Valeu a classificação e o empenho de todo o time”, acrescentou.

O próximo adversário do time dirigido por Bruno Lage será o Defensa y Justicia-ARG, que eliminou o Emelec. A primeira partida ocorrerá no Estádio Nilton Santos, enquanto o duelo da volta será no Estádio Norberto Tomaghello. Contudo, as datas e horários ainda não foram confirmados pela Conmebol.

