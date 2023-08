Sem Tiquinho, Bruno Lage valoriza elenco na classificação do Botafogo

“Desde que aqui estou todos aqui no Botafogo já foram titulares. Todos, aliás, são titulares e já criaram esse compromisso. É um grupo fantástico. Hoje foram 11, amanhã serão outros. Nesses jogos em um curto espaço de tempo todos se envolveram, isso é o que importa. O Mati (Segovia) foi titular só pela segunda vez, o Diego está tendo seu espaço, teve um jogo interessante… O plano do Botafogo é muito simples, e não é meu: é ter gente com rendimento que está fazendo coisas e depois vir mais pessoas para continuarem fazendo. É isso. Estou apenas há três semanas e vejo que jogar o Brasileirão e jogar essas partidas é de uma intensidade enorme”, concluiu.

O próximo adversário do time dirigido por Bruno Lage será o Defensa y Justicia-ARG, que eliminou o Emelec. A primeira partida ocorrerá no Estádio Nilton Santos, enquanto o duelo da volta será no Estádio Norberto Tomaghello. Contudo, as datas e horários ainda não foram confirmados pela Conmebol.