Jogador do Bahia de Feira morre após passar mal durante treino

Um dos mais experientes do elenco, Deon defensia o Tremendão pela sexta temporada consecutiva. Na atual, ele fez 23 partidas, com cinco gols e uma assistência. Seu último jogo ocorreu no último sábado, diante do Potiguar, em confronto eliminatório pela Série D do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Bahia de Feira levou a melhor nos pênaltis e se classificou para as oitavas de final da competição equivalente à Quarta Divisão nacional.

José Aldean Oliveira Neto, apelidado de Deon, surgiu para o futebol no tradicional Bahia. Ele acumulou passagens por clubes do estado, como Fluminense de Feira, Juazeirense, Atlético de Alagoinhas e Jacobina.